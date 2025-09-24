vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este miércoles 24 de setiembre por una nueva fecha de la , desde el Citi Field, New York, a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. Recuerda, no accedas a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay, Chie o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 7:30 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay está programado para las 8:30 p.m.

Inter Miami vs New York City se enfrentan por una jornada más de la MLS. (Video: ESPN)
