vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 6 de diciembre por la final de los playoffs de la , desde el Chase Stadium, a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. Recuerda, no accedas a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 2:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay, Chile o Venezuela, el duelo se disputa una hora más tarde, a las 3:30 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay estuvo programado para las 4:30 p.m.

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por MLS. (Video: Inter Miami)
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por MLS. (Video: Inter Miami)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS