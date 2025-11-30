Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Partido gratis, Nacional vs. Peñarol EN VIVO por ESPN, Disney Plus y Gol TV por internet
Por la final de la Liga de Uruguay, Nacional vs. Peñarol se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Liga Profesional Argentina. La transmisión estará a cargo de ESPN, Disney Plus y GOLTV. ¿Te vas a perder el duelo?
Desde el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Nacional vs. Peñarol juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la Liga de Uruguay. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 2:30 p.m., mientras que en territorio uruguayo arrancará a las 4:30 p.m., de este domingo 30 de noviembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión se podrá ver por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros. Otra opción es sintonizarlo por GOLTV.
Nacional vs. Peñarol por Liga de Uruguay. (Video: Nacional)