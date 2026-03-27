Este viernes 27 de marzo desde las 2:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por un duelo amistoso de preparación previo al . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. En Paraguay podrás mirarlo a través de Tigo Sports. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Georgios Karaiskakis será el escenario de este duelo y comenzará con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Paraguay vs. Grecia se enfrentan en un amistoso FIFA. (Video: APF)
Paraguay vs. Grecia se enfrentan en un amistoso FIFA. (Video: APF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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