Este martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan por un duelo amistoso de preparación previo al . ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión destreamingen la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. En Paraguay puedes mirarlo a través de Tigo Sports. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Lens de Francia será el escenario de este duelo y comenzará con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: ESPN)
Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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