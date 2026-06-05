Este viernes 5 de junio desde las 5:15 p.m. (horario peruano), vs. chocan por un duelo amistoso de preparación previo al . ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión destreamingen la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. En Paraguay puedes mirarlo a través de Tigo Sports. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Defensores del Chaco en Asunción será el escenario de este duelo y comenzará con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Partido gratis, Paraguay vs. Nicaragua: ver hoy Tigo Sports, GEN y Nicasports. (Video: Conmebol)
Partido gratis, Paraguay vs. Nicaragua: ver hoy Tigo Sports, GEN y Nicasports. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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