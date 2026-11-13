El partido vs. EN VIVO y EN DIRECTO se disputará este viernes 13 de noviembre en el , desde las 9:00 a.m. (hora paraguaya), con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. La ‘Albirroja’, dirigida por Gustavo Alfaro, afrontará este compromiso como parte de su gira asiática por la última fecha FIFA del año. ¿Dónde ver el encuentro? La transmisión estará disponible en Paraguay por GEN (Canal 12), Trece (Canal 13) y VS Sports, además de la plataforma de streaming APF TV. En España, el encuentro comenzará a la 1:00 p.m. Recuerda que no recomendamos Fútbol Libre TV, debido a que es una alternativa no oficial para este tipo de eventos.

Paraguay vs. Singapur será televisado por Trece (Canal 13), GEN (Canal 12), VS Sports y APF TV. (Video: APF)
Paraguay vs. Singapur será televisado por Trece (Canal 13), GEN (Canal 12), VS Sports y APF TV. (Video: APF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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