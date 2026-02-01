Este domingo 1 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en suelo uruguayo), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva edición de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), AUF TV y VTV Plus. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Centenario de Montevideo será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por la Supercopa de Uruguay, Peñarol vs. Nacional se enfrentan en el Estadio Centenario. (Video: Nacional)
Por la Supercopa de Uruguay, Peñarol vs. Nacional se enfrentan en el Estadio Centenario. (Video: Nacional)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS