¡Te presentamos los detalles de este partidazo! vs se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) por la . Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este partido si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano. No debes verlo por Fútbol Libre TV. El encuentro se juega en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, el miércoles 17 de diciembre. El partido comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México). Depor te presenta los detalles completos del partido.

Partido gratis, PSG vs Flamengo EN VIVO vía DIRECTV, DSports y FIFA+ por Copa Intercontinental
Partido gratis, PSG vs Flamengo EN VIVO vía DIRECTV, DSports y FIFA+ por Copa Intercontinental

TAGS RELACIONADOS