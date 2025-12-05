El Sorteo del se llevará a cabo (EN VIVO y EN DIRECTO) este viernes 5 de diciembre en la ciudad de Washington DC. ¿A qué hora inicia la ceremonia? Las acciones tendrán lugar desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). ¿Por dónde se verá? Este evento está disponible en Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo español se verá por La 1 de RTVE, GOLTV y Movistar Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV Si estás en México lo verás por TUDN y en Estados Unidos lo verás por Telemundo Deportes.

Grupos del Mundial 2026:

Grupo A
México
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • México vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • México vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. México
  • Por confirmar

Grupo B
Canadá
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Canadá vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Canadá vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. Canadá
  • Por confirmar

Grupo C
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo D
Estados Unidos
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Estados Unidos vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Estados Unidos vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. Estados Unidos
  • Por confirmar

Grupo E
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo F
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo G
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo H
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo I
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo J
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo K
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo L
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

El Sorteo del Mundial 2026 será en Washington. (Video: Telemundo)
