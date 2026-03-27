Desde el Wembley Stadium, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso FIFA. Este duelo se jugará en el Wembley Stadium y está programado para el viernes 27 de noviembre del 2026. ¿En qué canales será transmitido? Los fanáticos del fútbol se conectarán a AUF TV y Disney Plus. Recomendamos no buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. ¿A qué hora iniciará el partido? El duelo tendrá su pitazo inicial desde las 2:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay). No te pierdas este partidazo.

Uruguay vs. Inglaterra juegan en Wembley. (Video: AUF)
Uruguay vs. Inglaterra juegan en Wembley. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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