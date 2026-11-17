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Partido gratis, Uruguay vs. República Dominicana EN VIVO: ver en directo por DIRECTV (DSports) y AUF TV
Partido gratis, Uruguay vs. República Dominicana EN VIVO: ver en directo por DIRECTV (DSports) y AUF TV
Por un nuevo amistoso internacional válido por fecha FIFA, Uruguay vs. República Dominicana se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports, disponible en el servicio de DIRECTV y DGO, además de AUF TV.
Por un nuevo amistoso internacional válido por fecha FIFA, Uruguay vs. República Dominicana se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de DIRECTV y DGO, además de AUF TV en su alternativa de streaming de paga para todo el pueblo uruguayo. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse el Estadio Domingo Burgueño Miguel, conocido como el Campus de Maldonado, ubicado en la ciudad de Maldonado y está programado para las 18:30 horas del martes 17 de noviembre en suelo peruano, con dos horas más en Argentina y Uruguay (20:30 horas).
Uruguay vs. República Dominicana, en amistoso en la ciudad de Maldonado. (Video: @aufoficial) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.