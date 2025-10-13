Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Fútbol Libre TV EN VIVO, Uruguay vs. Uzbekistán vía AUF TV y DIRECTV en directo
Desde el Stadium Jang Jebat, Uruguay vs. Uzbekistán se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la señal de DSPORTS, DIRECTV, AUF TV y DGO. El partido amistoso internacional de fecha FIFA será este lunes 13 de octubre.
Uruguay vs. Uzbekistán se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por amistoso internacional de fecha FIFA. Las acciones se desarrollarán en el Stadium Jang Jebat este lunes 13 de octubre de 2025, como marco de la preparación de los dirigidos por Marcelo Bielsa al Mundial 2026. El partido inicia a las 7:45 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). Además, podrá verse en señales de AUF TV, DSPORTS y DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.
Uruguay vs. Uzbekistán por amistoso. (Video: AUF TV)