Desde el Chase Stadium, vs. se enfrentaron en el marco de un nuevo , válido fecha FIFA. ¿Cuándo y a qué hora será el duelo? Las acciones tendrán lugar este martes 18 de noviembre del 2025 desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina. Si quieres ver partido, debes de recurrir a la transmisión de Televen para Venezuela. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Venezuela vs. Canadá por amistoso. (Video: Canadá Soccer)
Venezuela vs. Canadá por amistoso. (Video: Canadá Soccer)

TAGS RELACIONADOS