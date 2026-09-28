Desde el Estadio Edion Peace Wing de Hiroshima, este lunes 28 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 5:25 horas; con una hora más en Venezuela, es decir a las 6:25 horas, en México comenzará a las 4:25 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 8:00 horas. Será Televen el encargado de transmitir este partido en territorio venezolano. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Venezuela vs. Japón: transmisión de Televen por un amistoso internacional. (Video: @selevinotinto)
Venezuela vs. Japón: transmisión de Televen por un amistoso internacional. (Video: @selevinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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