vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Televen y Venevisión tienen los derechos de transmisión, además de Simple TV como alternativa por señal de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Recuerda que en el resto de latinoamérica lo podrás ver en ESPN por Disney Plus. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 6 de junio desde las 5:00 p.m. (hora en Perú). El duelo se llevará a cabo en el Inter&Co Stadium de Estados Unidos.

Partido gratis, Venezuela vs. Trinidad y Tobago: mira amistoso por Televen, Venevisión y ESPN. (Video: LaVinotinto)
Partido gratis, Venezuela vs. Trinidad y Tobago: mira amistoso por Televen, Venevisión y ESPN. (Video: LaVinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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