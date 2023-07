PSG vs. Al Nassr chocan EN VIVO y EN DIRECTO por partido amistoso internacional con Cristiano Ronaldo. Para seguir la transmisión de este compromiso de pretemporada, deberás conectarte a las señales de YouTube, beIN Sports, PSG TV y Fútbol Libre. Este duelo está pactado para este martes 25 de julio desde las 5:20 a.m. y se jugará en el estadio Yanmar Field Nagai, ubicado en Osaka (Japón). PSG, que no contará con Kylian Mbappé por los líos respecto a la renovación de su contrato, buscará comenzar con pie derecho su gira asiática. Al Nassr, por su parte, llega dolido tras su última derrota por 1-4 en manos del Benfica. Sigue todos los detalles de este interesante partido a través de la web de Depor.

PSG y Al Nassr se enfrentan en partido amistoso internacional. (Video: PSG / Twitter)

PSG vs. Al Nassr: posibles alineaciones