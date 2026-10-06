transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este evento está programado para este martes 6 de octubre, a partir de las 12:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en Jordania. Además de Televen, podrás seguir la televisación a través de las alternativas disponibles para este encuentro. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Venezuela vs. Jordania se enfrentarán en amistoso. (Video: FVF)
Venezuela vs. Jordania se enfrentarán en amistoso. (Video: FVF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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