Desde el National Stadium de Kingston, México vs. Jamaica EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, por el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. ¿Dónde pasan el encuentro por televisión y cómo verlo desde México? La principal señal encargada de llevar este compromiso será TUDN, aunque también podrás seguirlo por Canal 5 de Televisa y Azteca 7, alternativas de televisión abierta para los aficionados. Si prefieres conectarte desde internet, tendrás la opción de ViX Premium y otras plataformas digitales habilitadas para la transmisión. El encuentro se disputará este sábado 14 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario del centro de México), con una hora más en suelo peruano. ¡No debes buscarlo por Fútbol Libre TV! Disfruta de todas las emociones mediante las señales oficiales.
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