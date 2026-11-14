Desde el , EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, por el partido de ida de los cuartos de final de la . ¿Dónde pasan el encuentro por televisión y cómo verlo desde México? La principal señal encargada de llevar este compromiso será TUDN, aunque también podrás seguirlo por Canal 5 de Televisa y Azteca 7, alternativas de televisión abierta para los aficionados. Si prefieres conectarte desde internet, tendrás la opción de ViX Premium y otras plataformas digitales habilitadas para la transmisión. El encuentro se disputará este sábado 14 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario del centro de México), con una hora más en suelo peruano. ¡No debes buscarlo por Fútbol Libre TV! Disfruta de todas las emociones mediante las señales oficiales.

México vs. Jamaica se enfrentan por la Concacaf Nations League, con la transmisión de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. (Video: FMF)
México vs. Jamaica se enfrentan por la Concacaf Nations League, con la transmisión de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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