Con el cierre del calendario futbolístico y el final del 2025 a la vuelta de la esquina, es momento de repasar lo mejor que dejó el fútbol peruano en un año cargado de emociones, desafíos y momentos que quedaron grabados en la memoria de los hinchas. Más allá de los resultados, es importante analizar qué se hizo bien, qué se debe corregir y cuáles fueron los episodios que marcaron un punto de inflexión en la temporada.

El rendimiento de los clubes peruanos a nivel local e internacional dejó señales alentadoras, especialmente en torneos Conmebol, donde se lograron actuaciones que no se veían desde hace varios años. Para Diego Penny, ex arquero de la selección peruana y embajador de Betsafe, la casa de apuestas deportivas online, este año tuvo tres momentos determinantes que explican por qué será recordado como uno de los más competitivos del fútbol nacional en los últimos tiempos.

Alianza Lima hizo historia en La Bombonera. El primer gran hito del año fue la clasificación de Alianza Lima tras eliminar a Boca Juniors en la Copa Libertadores, luego de imponerse mediante la tanda de penales en la mismísima Bombonera. “La magnitud de Boca le da un peso distinto a ese triunfo. Era el gran favorito, pero Alianza fue superior en Lima y en la vuelta supo aguantar para superarlo”, destaca Penny. El pase a la tercera fase confirmó la madurez del equipo blanquiazul y su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

Tras eliminar a Boca Juniors y Gremio, Alianza Lima fue elegido el equipo que Mejor campaña extranjera hizo.

En el plano individual, Penny resalta el desarrollo del ecuatoriano Erick Castillo, la proyección de Erick Noriega —cuyo nivel lo llevó a concretar su transferencia al Gremio de Brasil a mitad de temporada— y la vigencia de Paolo Guerrero, quien a los 41 años sigue marcando diferencias.

El tricampeonato de Universitario de Deportes. El segundo momento clave llegó en octubre con el tricampeonato de Universitario, tras ganar el torneo apertura y el clausura. “La U se llevó el título sacando una ventaja importante a Alianza, Cristal y Melgar”, resalta Penny.

Además, el exarquero añadió que, aunque Alex Valera sobresalió como goleador y su perfil fue decisivo en instancias clave, la mayor fortaleza de la “U” fue el poder colectivo, conocerse y saber lo que hacen en la cancha.

Universitario de Deportes celebró su tricampeonato de la Liga 1 2025 en el Estadio Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Universitario volvió a los octavos de la Libertadores. El tercer momento también es de Universitario y se trata de su regreso a los octavos de final de la Copa Libertadores, una instancia que el club no alcanzaba desde hacía 15 años. “La U, como Alianza, fue muy competitiva en el plano internacional”, señala Penny, destacando el salto de calidad de los clubes peruanos en torneos Conmebol.

El mediocampista chileno recordó la serie de Universitario en los octavos de final de la última Copa Libertadores.

Balance del año y lo que viene:

Para Penny, el contraste del 2025 es claro: “a nivel Selección hemos decrecido; terminamos la eliminatoria penúltimos. Pero, a nivel de clubes sí hubo mejora”. A los avances de Universitario y Alianza se sumó una participación sólida de Cienciano en la Copa Sudamericana, con mejores resultados internacionales que en temporadas anteriores.

Mirando al futuro, el embajador de Betsafe considera que las prioridades son la inversión en canchas, infraestructura, un sistema de menores robusto con categorías obligatorias (Sub 13, Sub 15 y Sub 17) y torneos constantes. “Es un proceso largo; los resultados no aparecen de la noche a la mañana”, advierte.

De cara al 2026, Penny propone una articulación real entre federación, Estado y empresa privada. “Si el sector privado invierte en deporte y recibe incentivos tributarios, se puede acelerar el desarrollo. Es el momento de involucrarse de lleno”, concluye.

NP