El coronavirus ataca al mundo y el fútbol no se salva. El ‘deporte rey’ enfrenta su primera crisis económica en décadas, con la posibilidad de despidos masivos de jugadores si no se hace nada para ayudar a los clubes que no pueden jugar por la pandemia, dijo el martes el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO.

“No hay duda de que la salud de todos es la principal preocupación, pero las preocupaciones de los jugadores están cambiando muy rápidamente hacia su subsistencia”, dijo el secretario general de FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, en una teleconferencia.

El fútbol profesional fue sacado del mapa por semanas, tal vez meses, después de que se suspendieron las competiciones en gran parte del mundo, en una serie de medidas que culminaron con la decisión anunciada el martes de aplazar la Copa América y la Eurocopa al próximo año.

“Para la gran mayoría, una pérdida de ingresos durante dos o tres meses es tan amenazante como para cualquier otro trabajador (...) Las consecuencias para nuestra industria potencialmente serán inquietantes muy rápidamente, por lo que cualquier acción coordinada es muy, muy importante”, añadió Baer-Hoffman.

Baer-Hoffmann destacó que el fútbol siguió creciendo durante la crisis financiera de 2008, pero que los presagios esta vez no son tan favorables.

“Por primera vez en décadas, enfrentamos una verdadera crisis económica en el fútbol”, agregó. “Simplemente no hay muchas reservas (...) Sabemos cómo se gestionan los presupuestos de los clubes, siempre están en la línea de liquidez”.

