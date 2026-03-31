FútbolCanal EN VIVO, es uno de los canales que transmitirá en exclusiva el partido entre Bolivia vs. Irak EN DIRECTO | ONLINE, este martes 31 de marzo del 2026 en el Estadio BBVA (Monterrey, México). ¿En qué otros canales se podrá ver este encuentro por el repechaje intercontinental del Mundial 2026? Para todo el territorio latinoamericano, los usuarios podrán mirarlo vía DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV y DGO. Asimismo, los que radican en Bolivia tendrán la opción de seguirlo por BTV (Bolivia TV) y Entel TV. Depor no te recomienda seguirlo en Fútbol Libre TV. La FIFA programó este choque para las 10:00 p.m. en horario peruano y a las 11:00 p.m. de Bolivia.

FútbolCanal transmitirá el Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
FútbolCanal transmitirá el Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS