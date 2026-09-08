La llegada del arquero Vozinha al fútbol sudamericano generó un fuerte impacto en las redes sociales y también despertó interés por su rendimiento deportivo. Con 40 años, fue una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial, donde la selección alcanzó los octavos de final sin perder ningún partido en el tiempo reglamentario.

Sin embargo, otros jugadores siguieron el mismo camino del arquero y vinieron a jugar a Sudamérica tras destacar en el Mundial, lo que es un movimiento poco común considerando la alta competencia con el fútbol europeo. Estos movimientos también modifican algunas referencias para las apuestas deportivas, especialmente en mercados ligados al rendimiento individual y a los resultados de sus nuevos equipos. Tras completar el 1xBet acceso, esos cambios de plantilla también aparecen reflejados en los mercados disponibles durante la temporada.

Tim Payne

El lateral neozelandés Tim Payne fue uno de los jugadores que más atención ganó en redes sociales durante el Mundial de 2026. Un influencer argentino constató que era el jugador del torneo con menos seguidores en las redes sociales, 4,7 mil, e hizo una campaña para que todos lo siguieran. Así, terminó ganando enorme fama en Sudamérica incluso antes del inicio del Mundial, habiendo llegado a los 5,4 millones de seguidores en Instagram.

Su popularidad en redes sociales aumentó su visibilidad en el continente y, tras varias especulaciones, terminó incorporándose a Olimpia, de Paraguay. El estreno también dejó una primera referencia deportiva: ingresó en la segunda mitad y marcó desde fuera del área. Para los mercados relacionados con su rendimiento individual, ese debut aporta un primer dato reciente, mientras que los próximos partidos mostrarán con mayor claridad cuál será su participación habitual en el equipo.

Jovane Cabral

El extremo Jovane Cabral fue otro jugador de Cabo Verde que ganó protagonismo tras la campaña histórica de los africanos en el Mundial. Varios jugadores de Cabo Verde llamaron la atención de clubes brasileños después del torneo. Entre ellos, Cabral terminó incorporándose a Grêmio, donde rápidamente comenzó a sumar minutos. En poco tiempo ya dejó una primera contribución ofensiva: en sus dos primeros partidos registró una asistencia de gol. En las apuestas vinculadas al rendimiento individual, esos primeros minutos ofrecen una referencia inicial sobre su participación ofensiva, aunque su papel todavía se está definiendo dentro del nuevo equipo.

Los cuatro movimientos presentan perfiles distintos tanto por el recorrido de cada jugador como por el papel que pueden asumir en sus nuevos equipos:

Jugador Nuevo club Referencia reciente Impacto en los mercados Tim Payne Olimpia Marcó en su debut tras entrar en la segunda mitad Rendimiento individual y participación ofensiva Jovane Cabral Grêmio Una asistencia en sus dos primeros partidos Mercados individuales vinculados a su nuevo rol Thiago Almada River Plate Llegó desde Atlético de Madrid en una operación cercana a 20 millones de euros Resultado del equipo y producción ofensiva Enner Valencia Boca Juniors Regresó al fútbol sudamericano después del Mundial Minutos, posición en ataque y rendimiento individual

Thiago Almada

Thiago Almada hizo uno de los movimientos más impactantes del actual mercado de fichajes del fútbol sudamericano al cambiar el Atlético de Madrid por River Plate. El movimiento llamó especialmente la atención porque Almada mantenía una presencia importante en la selección argentina. Otra sorpresa fue el dinero que River desembolsó por el jugador, ya que la transacción ronda los 20 millones de euros. Su llegada amplía las alternativas de River Plate en una etapa en la que el equipo busca mejorar su rendimiento reciente.

Enner Valencia

El ecuatoriano Enner Valencia ya es una figura habitual del fútbol sudamericano, con pasos por varios clubes del continente. Sin embargo, antes del Mundial estaba jugando en México. Su participación en el Mundial tuvo momentos de menor eficacia frente al arco, aunque mantuvo presencia constante en el ataque de su selección. Después del torneo, Valencia regresó al fútbol sudamericano para incorporarse a Boca Juniors, donde comenzará una nueva etapa de su carrera.

Para los mercados individuales, sus primeros partidos con Boca Juniors darán nuevas referencias sobre minutos y posición en ataque. Su participación en las acciones ofensivas también permitirá separar mejor el rendimiento reciente con su club de lo ocurrido durante el Mundial.