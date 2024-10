6 / 17

Tras su retiro, invirtió en varios proyectos empresariales, incluyendo una cadena de gimnasios y un canal de televisión en Chile. Sin embargo, las inversiones no dieron los frutos esperados, y enfrentó deudas millonarias. Aunque no llegó a la bancarrota, sí tuvo que replantear sus finanzas y liquidar activos para salir adelante. (Foto: AS Chile)