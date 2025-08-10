El Alajuelense vs. Herediano EN VIVO de este domingo 10 de agosto será uno de los partidos más atractivos de la Liga Promerica 2025. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del Torneo de Apertura, se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 5:00 p.m., con transmisión oficial por FUTV.
La Liga Deportiva Alajuelense llega en un momento positivo. Los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez han ganado sus dos compromisos en el torneo local y vienen de un triunfo internacional ante Managua FC, recuperándose tras su debut con derrota ante Plaza Amador en la Copa Centroamericana. El equipo manudo buscará extender su racha perfecta y seguir en lo más alto de la tabla.
El panorama de Herediano es muy distinto. El “Team” atraviesa una crisis deportiva con apenas una victoria en cuatro partidos disputados en todas las competencias. Su más reciente tropiezo fue la derrota 4-2 contra Diriangén, resultado que provocó la salida de Pablo Salazar como entrenador. Para este duelo, Jafet Soto asumirá la dirección técnica de manera interina, con la misión de levantar el rendimiento del equipo.
¿Dónde ver Alajuelense vs. Herediano EN VIVO por TV?
El partido Alajuelense vs. Herediano se transmitirá en exclusiva por FUTV, canal oficial de la Liga Promerica en Costa Rica. Según tu cableoperador, puedes encontrarlo en:
- Cabletica: 17 (Analógico), 102 (Digital), 711 (HD)
- Telecable: 52 (Analógico), 224 (Digital), 774 (HD)
- Kölbi TV: 14 (Analógico), 508/730 (Digital), 942 (HD)
- Cablesantos: 22 (Analógico), 150 (Digital), 722 (HD)
- También disponible en Coopelesca, Coopeguanacaste, Cablecartago, Cable Centro, Supercable, Plus TV, Cablevisión Occidente, Coope Alfaro Ruiz, Teleplus y Cable Pacayas.
¿Cómo contratar FUTV por TV en Costa Rica?
Para disfrutar de FUTV y ver el Alajuelense vs. Herediano, existen dos planes:
- Plan semanal: ₡275 (Prepago) — activación enviando SMS al 606 de Liberty o 8008 de Kölbi
- Plan mensual: ₡1100 (Postpago) — activación enviando SMS al 606 de Liberty o 8008 de Kölbi
¿Cómo ver Alajuelense vs. Herediano ONLINE por TDMAX?
Si prefieres ver el encuentro por streaming, TDMAX ofrece la señal en vivo de todos los partidos transmitidos por FUTV. La plataforma está disponible para celulares, tablets, computadoras y Smart TV (Roku, Apple TV, Fire TV, Android TV) o directamente en www.tdmax.com.
Planes vigentes de TDMAX:
- Básico: $7.99 IVA incluido (2 dispositivos simultáneos)
- Familiar: $8.99 IVA incluido (hasta 4 dispositivos)
- Anual: $69.99 IVA incluido (hasta 4 dispositivos y ahorro de $25 al año)
Además de FUTV, TDMAX transmite contenido de Teletica, Repretel y otros canales deportivos, asegurando que puedas seguir toda la acción de la Liga Promerica 2025 desde cualquier lugar.