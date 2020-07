‘Cebollitas’ fue una serie que marcó una época en todo el continente. Aquel grupo de amigos de barrio que defendían los colores del primer equipo donde jugó Diego Armando Maradona, marcó la infancia de varias generaciones.

A pesar de que cada personaje tenía su propia historia y se hacía querer a su manera, el popular ‘Gamuza’ es uno de los más recordados hasta hoy en día. Brian Caruso, el actor que interpretó a este pequeño integrante del equipo dirigido por Don Lucero, tenía apenas ocho años cuando ingreso a la serie. A partir de ese entonces su vida cambió para siempre. Hoy con 32 años, se encuentra alejado del mundo de la televisión, pero no desvinculado de la actuación, su más grande pasión.

Depor pudo conversar con el otrora ‘9’ de ‘Cebollitas’, quien recordó cómo se dio su ingreso a la serie a pesar de que ya estaban todos los personajes completos. Asimismo, también reveló que de niño no le gustaba jugar mucho al fútbol y recuerda con nostalgia las visitas a la Bombonera de la mano de Maradona.

Han pasado 23 años desde tu participación en ‘Cebollitas’ ¿Qué es de la vida de Brian Caruso?

Hace más de 15 años trabajo en una empresa familiar, pero mantengo vigente mi parte actoral dirigiendo cortos independientes en lo que suelo escribir y pocas veces actuar. Para este 2020 tenía pensado hacer algo en YouTube pero justo pasó lo de la pandemia. Aunque yo creería que se va a dar pronto ese proyecto.

¿Sigues vinculado al mundo del fútbol de alguna u otra forma?

El fútbol siempre va a estar vinculado en mi vida porque es algo que me apasiona mucho. Yo juego todos los martes a la pelota, es parte de mi vida. No me veo en el mundo no jugando al fútbol. Aunque debo precisar que de chico no me gustaba mucho jugarlo (solo en la serie) pero ya de grande le agarre mucho cariño.

¿Qué significó para ti ‘Cebollitas’ ?

Cebollitas marcó un antes y después en mi vida. Pase de ser un niño común y corriente que paseaba por la calle a que me conozcan en toda Latinoamérica. Eso es algo que le cambia la vida a todo el mundo.

Eras el más pequeño del equipo. ¿Cómo así se dio tu ingreso a la serie?

Yo entré al casting de ‘Cebollitas’ cuando ya tenían a todos los personajes. Sin embargo, cuando me tocó audicionar entré con una actitud bien a los ‘Gamuza’, medio prepotente y pidiendo un personaje. Eso sedujo al hijo del autor, quien era el que estaba tomando casting en Telefe. Le llamo tanto mi actitud que se comunicó de inmediato con su padre (creador de la serie) y le dijo que tenía que verme porque era un chico con mucha presencia a pesar de mi edad (8 años). Fue así como crearon un personaje más solo por mi.

¿Cómo fue la experiencia de grabar una serie netamente futbolera?

Fue algo único. Acá en Argentina nunca se habían hecho series de fútbol y menos con chicos de barrio. Fue un programa que marcó una época porque era el típico club de barrio que existe en toda Latinoamérica. Demostró que todo se puede lograr y que el barrio siempre te da todo.

Es una pregunta que muchos seguidores de la serie siempre se hacen. ¿Alguno de los chicos jugó realmente en algún equipo del fútbol argentino?

Yo creo que el único que pudo haber jugado fue ‘Fede’ porque era hincha de Vélez y fue a probarse a inferiores pero no quedó en nada. De los demás ahora no recuerdo que hayan jugado en otro club que no sea Cebollitas.

¿De qué equipo eres en Argentina?

Yo soy del glorioso Boca Juniors. En la serie también era de Boca y eso me vino perfecto porque soy fanático. Al principio iba mucho a la cancha, después Maradona nos llevaba a la Bombonera, fue toda una experiencia. Al trabajar con Dalma (Maradona) en la serie algunos de los chicos íbamos con su padre al estadio. Veíamos todos los partidos desde el palco del Diego, era increíble.

VIDEO RECOMENDADO

El divertido momento en el entrenamiento del PSG. (Video: PSG)