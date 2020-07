Fue el técnico que sacó lo mejor de James Rodríguez a nivel de clubes en Europa en su primera temporada en el Real Madrid. Además, intentó ‘rescatarlo’ en el Bayern Munich, aunque sin mucha suerte. Los rumores de un reencuentro entre James Rodríguez y Carlo Ancelotti, al parecer, quedarán solo en deseos de terceros de verlos reunidos nuevamente, pues el propio técnico italiano, hoy en el Everton, prácticamente descartó esa posibilidad.

“¿James Rodríguez? Me gusta, me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Munich. Vino a jugar. Pero me siguió como un rumor a Napoli y ahora me sigue hasta aquí, a Everton, como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid. Creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid”, dijo en entrevista con ‘The Guardian’.

El colombiano vive una situación bastante delicada en el Madrid con Zidane, que reveló que fue el propio colombiano quien pidió no ser convocado al encuentro ante el Athletic en Bilbao. Si no tenía muchas opciones de sumar minutos tras la reanudación de LaLiga, el regreso de Lucas Vásquez y Luka Jovic a la plantilla significó un nuevo obstáculo para James.

Sobre fichajes

"Los nombres que mencionaste son los mismos que se mencionaron hace un año cuando estaba en Napoli; ¡hace dos años cuando estaba en Bayern! ¡Me siguen!", añadió el italiano, en relación a otros rumores como Thiago Silva o Rabiot.

“Los jugadores que vamos a firmar serán buenos jugadores. No importa si son jóvenes o viejos; con experiencia o sin experiencia. Es importante tener buenos jugadores”, concluyó.

Así, parece que al colombiano se le cierra una de las puertas que más fuerte pensaba golpear en el próximo mercado de fichajes. Aunque en la Premier League aún tiene algunas otras posibilidades.

