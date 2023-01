El pasado lunes 09 de enero se conoció el retiro del fútbol profesional de Gareth Bale. El ex futbolista internacional con la Selección de Gales y quien tuvo la oportunidad de disputar el Mundial Qatar 2022, emitió una carta donde se pudo conocer algunos motivos por los que termina su carrera tras 17 años donde formó parte de grandes equipos en Europa. En esta ocasión, publicó un video recordando los mejores pasajes.

“¡Qué viaje! Gracias fútbol por recuerdos que durarán toda la vida”, se lee en la publicación de redes sociales acompañada de un emotivo video en el que se pueda se ver el ex extremo desde las divisiones hasta su más grandes logros en el fútbol a nivel profesional.

Con una duración de 6 minutos, en el recuento se puede ver su inicio jugando por el Southampton de la Premier League donde militó en 2006 y 2007. Posteriormente, las mejores jugadas en Tottenham, equipo el cual lo llevó a dar el gran salto hacia Real Madrid.

Además, su paso por la Selección de Gales donde tuvo la oportunidad de disputar la Eurocopa y también el último Mundial. A pesar de no clasificar a la siguiente etapa, su rol de capitán se evidenció con el resto de sus compañeros. Por último, recordó los mejores momentos en Los Ángeles FC de la MLS.





La carta de despedida de Gareth Bale

“A mi familia galesa,

Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con diferencia, la más dura de mi carrera.

¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta galesa? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única, así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra.

Mi viaje en el escenario internacional es uno que ha cambiado no solo mi vida sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable con todo lo que he experimentado. Me siento honrado y honrado de haber podido desempeñar un papel en la historia de este increíble país, de haber sentido el apoyo y la pasión del muro rojo, y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes.

Compartí vestuario con muchachos que se convirtieron en hermanos y personal de trastienda que se convirtió en familia, jugué para los entrenadores más increíbles y sentí el apoyo y el amor eternos de los fanáticos más dedicados del mundo. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este viaje conmigo.

Así que por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Después de todo, el dragón de mi camisa es todo lo que necesito”.





