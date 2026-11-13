Por un nuevo amistoso internacional, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de , GEN (Canal 12), VS Sports y APF TV para todo el territorio paraguayo. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el , está programado para las 7:00 a.m. del viernes 13 de noviembre en horario peruano, con dos horas más tarde en Paraguay. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas.

Con la transmisión de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12), VS Sports y APF TV, Paraguay vs. Singapur se verán las caras en amistoso FIFA. (Video: APF)
Con la transmisión de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12), VS Sports y APF TV, Paraguay vs. Singapur se verán las caras en amistoso FIFA. (Video: APF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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