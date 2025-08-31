Georgina Rodríguez remeció las redes al revelar que se comprometió con Cristiano Ronaldo . Esto provocó una inmensa felicidad entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo, pero lo asombroso fue el lujoso anillo de compromiso que exhibió la modelo argentina en su anuncio. Desde entonces, lo luce con orgullo.

Mediante su perfil de Instagram, la empresaria argentina publicó distintas fotografías y un video. Sin embargo, en una de ellas, se observa un romántico momento: Georgina está abrazada junto al astro portugués y deja ver su millonaria sortija, evidenciando su ilusión por esta nueva etapa en su vida.

Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo. Se observa el lujoso anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo. (Crédito: @georginagio / Instagram)

Este artículo de lujo ha sido un tema consultado a distintos expertos en joyería para saber qué metales preciosos se usó para su elaboración y cuál es su millonario valor.

Los especialistas indicaron que se trata de una sortija formada por un diamante en corte ovalado y está acompañada de otras piedras preciosas en forma triangular. Esto le permite que esté valorizada aproximadamente en US$6 millones, una cifra que lo posiciona como una de las más costosas entre las celebridades.

Según información de Hola.com, el anillo que está portando actualmente Georgina Rodríguez no es apta para todo el público, ya que se trataría de un artículo que se consigue únicamente en subastas o grandes distribuidores de diamantes.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en el 2016. En ese entonces, CR7 jugaba en el Real Madrid. (Crédito: @georginagio / Instagram)

CR7 pasará al altar

Tras 9 años de relación y cinco hijos, el astro portugués sintió que era necesario dar el siguiente paso para evidenciar su profundo amor por su pareja. Fue así que el 11 de agosto, Georgina publicó un post en Instagram mostrando el anillo de compromiso que le entregó Cristiano Ronaldo.

“Sí, quiero, En esta y en todas mis vidas”, se lee en la descripción de la publicación de la influencer argentina.

Pese a que aún no se confirma la fecha de casamiento, los millones de fanáticos estarán a la espera por saber en qué día el popular ‘Bicho’ pasará a la fila de los casados. Se tratará de una de las bodas más esperadas de las celebridades.