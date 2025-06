Como en los viejos tiempos, Ignacio da Silva la sigue rompiendo en Fluminense, esta vez siendo estrella del equipo también en el Mundial de Clubes. Si bien, en los primeros compromisos no fue considerado como titular, para el duelo vital frente al Inter de Milán completó la zaga defensiva junto a Thiago Silva y Juan Pablo Freytes, pero ha brillado no solo por su destacada actuación en dicha posición, si no que también se suma mucho a las intenciones de ataque. Así fue que acercándose al final de la primera mitad, se puso en el área como si fuera delantero, le llegó un centro y la encajó de cabeza al arco. Lastimosamente, se encontraba en posición ilícita por lo que el VAR anuló dicha anotación.

