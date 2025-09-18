Golazo de Marcus Rashford para el 2-0 de Barcelona vs. Newcastle | VIDEO: TNT Sports
Golazo a los 67 minutos para poner el 2-0 de vs. en Inglaterra por la Champions League. El delantero, con pasado en el Manchester United, marcó un golazo que dejó en silencio todo el St James’ Park de Inglaterra. Rodeado de hasta 3 jugadores de la ‘urraca’, el ‘rayo’ logró ganarles en velocidad para hacerse un espacio entre la defensa y disparar desde fuera del área grande. La ejecución del delantero del ‘Barza’ fue con tanta potencia que nada puso hacer el portero Nick Pope para detener el golazo. Con esta victoria, el Barcelona comienza con pie derecho esta nueva fase de la UEFA .

