GOL Caracol TV (EN VIVO | EN DIRECTO) está a cargo del vs. en el . Las acciones se desarrollarán en el Estadio Nacional de Santiago el miércoles 15 de octubre de 2025. El encuentro es válido por las semifinales e inicia a las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). El partido podrá ser visto también en señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV con la opción streaming en las plataformas de DGO. En Colombia, se puede ver por la señal de Gol Caracol y RCN. En Argentina lo puedes ver por Telefe. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Pelota Libre TV, señal pirata.

Colombia vs Argentina por Mundial Sub-20. (Foto: Christian Marlow | Video: Youtube)
Colombia vs Argentina por Mundial Sub-20. (Foto: Christian Marlow | Video: Youtube)

TAGS RELACIONADOS