Gol Caracol TV EN VIVO, transmiten el partido vs. EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por un . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Colombia: además de Gol Caracol TV, podrás ver el encuentro por la señal de RCN, y también en versión de streaming por Gol Caracol y RCN. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo colombiano es a las 7:00 p.m., mientras que en territorio peruano arrancará a las 7:00 p.m. Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión en su página web.

Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | VIDEO: Canadá Soccer
Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | VIDEO: Canadá Soccer

TAGS RELACIONADOS