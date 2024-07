Todo listo para el debut de las cafeteras con Linda Caicedo a la cabeza. Colombia vs. Francia se enfrentarán este jueves 25 de julio desde las 2:00 p.m. (hora colombiana) en lo que será el primer juego de ambas en la disciplina de fútbol femenino en estos Juegos Olímpicos París 2024 . La selección colombiana es una de las grandes favoritas a pelear instancias finales, aunque en el historial no tienen buenos antecedentes ante las francesas. La transmisión de Colombia vs. Francia podrás mirarla a través de la señal de Caracol TV EN VIVO (GOL Caracol ), que pasará el minuto a minuto de este encuentro.

GOL Caracol EN VIVO transmite Colombia vs. Francia por fútbol femenino en París 2024. (Video: FCFSeleccionCol)