Gol Caracol TV transmitirá el partido vs. , por una los octavos de final del . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: DSports, que está disponible en la señal de DIRECTV; en Colombia será televisado por: GOL Caracol TV y RCN. No sigas este choque por Fútbol Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 8:30 a.m., del viernes 14 de noviembre, mientras que en territorio colombiano arrancará a la misma hora.

Colombia vs Francia por el Mundial Sub17 | VIDEO: Televisión Pública
