GOL Caracol TV estará a cargo (EN VIVO | EN DIRECTO) del vs. por el . Las acciones se desarrollaron en el Estadio Nacional de Santiago el sábado 18 de octubre de 2025. El encuentro es válido por la definición del tercer lugar e inicia a las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). El partido puede ser visto también en señal de DSports, disponible en DIRECTV con la opción en plataformas de DGO. En Colombia, se puede ver por Gol Caracol y RCN. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Pelota Libre TV, señal pirata.

Colombia vs Francia por Mundial Sub-20. (Video: DSPORTS)
Colombia vs Francia por Mundial Sub-20. (Video: DSPORTS)

TAGS RELACIONADOS