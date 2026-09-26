Por un amistoso internacional en , vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el M&T Bank Stadium de Baltimore, este sábado 26 de septiembre desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia y Perú), con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo ver la transmisión GRATIS EN DIRECTO en Colombia? En dicho país se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN. Depor no recomienda buscarlo por Fútbol Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

Colombia vs. México: ver transmisión GOL Caracol TV y RCN. (Video: @fcfcolombia)
Colombia vs. México: ver transmisión GOL Caracol TV y RCN. (Video: @fcfcolombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC