Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, vs. se van a ver cara a cara EN VIVO y EN DIRECTO por las . Este duelo correspondiente a la fecha 17 se verá a través de la transmisión de GOL Caracol, RCN TV y Tigo Sports, canales disponibles en los países correspondientes. Si eres de Perú, lo podrás ver por la señal de Movitar TV, en el canal Movistar Eventos (1 SD y 701 HD). Cabe resaltar, el partido se jugará este 4 de septiembre a partir de la 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). Sigue cada detalle del partido en la web de Depor.

Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

