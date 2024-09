Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sigue enfocado en su objetivo de llegar a los 1000 goles en su carrera profesional. Este viernes 20 de septiembre, el astro portugués fue el encargado de abrir el marcador en el partido entre Al Nassr y Al Ettifaq, por la jornada 4 de la Liga Profesional Saudí. El exjugador del Real Madrid marcó por la vía del penal y llegó a las 902 anotaciones. El luso está firmando un impresionante inicio de temporada en Arabia Saudita.

Sobre la media hora de juego, el árbitro cobró la pena máxima a favor de Al Nassr y el ‘Comandante’ fue el encargado de ejecutarlo. Un disparo sutil fue suficiente para vencer al arquero rival. Como era de esperarse, celebró emocionado al lado de sus compañeros, pero luego se alejó y le dedicó el gol a Cristiano Jr., el mayor de sus hijos.

Hace unos días, Cristiano Ronaldo declaró que su gran motivación para continuar jugando el fútbol profesional, a los casi 40 años de edad, son sus hijos. Por tal motivo, hoy no dudó en dedicarle su anotación 902 a Cristiano Jr., quien estaba en las gradas del estadio Príncipe Mohamed bin Fahd. Sin duda, un gran momento entre padre e hijo.

CR7 ha iniciado con fuerza esta campaña y ya suma siete goles y dos asistencias en ocho partidos jugados con su club y la Selección de Portugal. En la Liga Profesional Saudí, lleva tres tantos y una asistencia en cuatro duelos disputados. “Quiero llegar a los 1000 goles, con una gran diferencia, todos los goles que marqué está filmados. Los respeto a todos, pero tengo pruebas”, señaló en su canal de YouTube.

En una reciente conversación con Rio Ferdinand, Cristiano manifestó que aún le quedan unos años más de actividad. “A los 40, dices ‘sí, lo di todo’, 40, 41, 42, no importa, dices ‘me dejé el cuerpo en 25 años de fútbol, no puedo dar más’ porque sabes que la edad no te permite seguir. Por eso extiendo mi longevidad y por eso me cuido para seguir trabajando, porque sé que en dos o tres años más todavía puedo producir algo nuevo”, apuntó.

¿Cuándo es el próximo partido de Cristiano Ronaldo?

El próximo partido de Al Nassr será ante Al Hazem por los 1/16 de final de la King Cup. Este compromiso está programado para jugarse el lunes 23 de septiembre desde las 10:35 de la mañana (horario en Perú, 12:35 p.m. en Argentina). Después, el equipo de Cristiano Ronaldo se medirá contra Al Wehda, el viernes 27 de septiembre desde las 10:20 a.m. (horario en Perú), por la fecha 5 de la Liga Saudí.

El gran objetivo de Cristiano Ronaldo y Al Nassr en esta temporada es ganar la Liga Profesional Saudí, un título que no ha podido lograr desde su llegada al Medio Oriente. Cabe mencionar que el único trofeo que consiguió CR7, hasta ahora, en Arabia fue la Copa de Campeones de Clubes Árabes. Fue la estrella 35 en su carrera profesional.





