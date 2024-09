Este sábado 21 de septiembre se viene uno de esos partidos que paralizan a toda Argentina, el famoso Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Más que un simple encuentro, es una batalla en la que las estadísticas, las posiciones en la tabla o el rendimiento reciente no parecen importar. En el fútbol sudamericano, y especialmente en el argentino, los clásicos tienen una regla no escrita: no se juegan, se ganan. Con sus 50 mil almas alentando hasta el último minuto, La Bombonera será el escenario de este partidazo por la decimoquinta jornada de la Liga Profesional. Revisa las posibles alineaciones en la siguiente galería.

