Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 del Al Nassr vs Al Fahya | VIDEO: thmanyahsports

El portugués anotó gol del empate para el Al Nassr a los 37 minutos y con este tanto se pone cada vez más cerca de marcar un récord mundial en la historia del fútbol mundial.

Nota en desarrollo

