Gol 971 de Cristiano Ronaldo. (VIDEO: SPL)
Gol 971 de Cristiano Ronaldo. (VIDEO: SPL)

fue clave en la victoria de sobre Al Shabab, en un duelo clave por el primer lugar de la Liga de Arabia Saudita. El astro portugués apareció a los 74 minutos para anotar de pierna izquierda, luego de recibir un preciso pase del senegalés Sadio Mané. Su remate no tuvo mucha potencia, pero sí la dirección correcta para que el balón no sea atajado por el golero rival. Fue el tercer gol de su equipo, con lo que estiraba, en ese momento, la ventaja a 3-1. Finalmente, fue victoria de Al Nassr por 4-2. ‘El Bicho’ fue sustituido en los minutos finales del partido.

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