Doblete de Cristiano Ronaldo que puso el 2-1 del Portugal vs Hungría. (Video: ESPN)

Uno más para la lista y se acerca cada vez más al récord. Para no se le hace difícil seguir ampliando el marcador frente a Hungría. Si bien, el inicio fue tormentoso para , por el primer gol que puso en ventaja a su rival. No pasó mucho tiempo para que el ‘bicho’ pusiera el metiéndose dentro del área. La situación se tuvo que repetir en los últimos instantes del primer tiempo, para poder revertir el resultado y respirar con calma en el entretiempo. Esta vez fue Nuno Mendes quien apareció desde el carril izquierdo, sacó un centro de lujo y le dio la facilidad a ‘CR7′ de marcar su segundo gol.

