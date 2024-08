Cristiano Ronaldo no deja de demostrar que su vigencia puede seguir activa pese a tener 40 años. Su biotipo físico le permite estar activo futbolísticamente, donde los goles son una cuenta. El futbolista de Al Nassr está próximo de realizar un récord que pocos delanteros lograron: anotar 900 goles. Sin embargo, su meta no queda ahí, porque uno de sus otros objetivos tras culminar el primero mencionado es llegar a los 1000. Recientemente anotó un nuevo tanto en Liga de Arabia Saudita, donde demostró que su salto, que lo hizo sobre salir de los defensas, sigue intacto y que no solo llega a ser efectivo con los pies, sino con la cabeza: ‘CR7′ anotó su tanto 898 en su carrera futbolística.

La jugada del primer tanto del partido inició tras una buena individualidad del marfileño Sadio Mané, que sacó un centro desde la banda izquierda para que Ronaldo, con la marca de dos jugadores, se quede suspendido en el aire para anotar de cabeza el 1-0 de Al Nassr, generando el festejo en el Al Awwal Stadium, donde miles de los hinchas celebraron el gol del portugués.

Tras vencer al arquero Meshari Abdulaziz Sunyur, la leyenda de Madrid se dirigió a un costado del campo para realizar su mítico festejo en medio de las felicitaciones de sus compañeros como Alex Telles y Octavio. De esta manera, ‘CR7′ convirtió su tercer tanto de la temporada y alcanzó los 898 goles y busca meter su nombre en un nuevo párrafo de los libros de historia del fútbol mundial.

Por otro lado, esta no es la única felicidad en las últimas horas del astro portugués. El exatacante del Madrid, Juventus y Manchester United, recientemente indicó que tendrá un nuevo rol en su carrera, ingresando al mundo de YouTube con su canal ‘UR Cristiano’. A través de sus redes sociales, compartió el momento en el que les muestra a sus hijos la placa por superar el millón de suscriptores en su canal. El jugador alcanzó un récord en tan solo unas horas y ya registra más de 21 millones de suscriptores.





Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores en la historia del fútbol

PUESTO FUTBOLISTA TEMPORADA GOLES PARTIDOS 1 Cristiano Ronaldo (Portugal) 2002-Act. 898 1234 2 Lionel Messi (Argentina) 2004-Act. 837 1068 3 Josef Bican (Austria) 1931-1955 805 530 4 Pelé (Brasil) 1956-1977 770 812 5 Romario (Brasil) 1985-2009 761 963 6 Ferenc Puskas (Hungría) 1943-1967 760 746 7 Jimmy Jones (Irlanda del Norte) 1946-1965 660 614 8 Robert Lewandowski (Polonia) 2007-Act. 650 921 9 Abe Lenstra (Países Bajos) 1936-1963 645 650 10 Gerd Müller (Alemania) 1962-1983 640 728

*Fuente: Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS)*

*Actualizado hasta el 17 de agosto de 2024.*





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Manuel Neuer anuncia su retiro de la selección alemana a los 38 años