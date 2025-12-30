Gol de Cristiano Ronaldo para el 2-1 del Al Nassr vs Al Ettifaq. (Video: Twitter)
Ni siquiera se tomó sus vacaciones de fin de año y Cristiano Ronaldo se sigue haciendo presente en los marcadores de Arabia, esta vez frente al Al Ettifaq cerrando una campaña más que gloriosa con el Al Nassr.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

