Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr vs. Al Hilal. (Video: FOX Soccer / Foto: Getty Images)
A pesar de que no está atravesando por su mejor momento a nivel colectivo y en la perdió la punta en la tabla de posiciones, continúa imparable y sigue siendo la principal carta de gol de su equipo. Así pues, en el cruce clave frente a , líder al que deben vencer si quieren acercarse a la cima, el delantero portugués se hizo presente a los 42′ marcando el 1-0 parcial con una perfecta definición dentro del área. Cuando los zagueros parecen tenerlo referenciado, el ‘Bicho’ se las ingenia para quedar solo y causar daño. Con este tanto, el luso llegó a las 959 anotaciones y cada vez está más cerca de su objetivo de llegar a las 1000 dianas.

