Gol 953 de Cristiano Ronaldo en el 2-0 del Al Nassr vs Neom SC. (Video: NFC)
Gol 953 de Cristiano Ronaldo en el 2-0 del Al Nassr vs Neom SC. (Video: NFC)

No hay partido en que no marque, volvió a aparecer ‘CR7′ en un partido del Al-Nassr y todo parece indicar que, contra todo pronóstico, llegará a los 1000 goles antes de lo que muchos creían.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS