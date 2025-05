Cristiano Ronaldo continúa extendiendo su leyenda. Esta vez, el astro portugués alcanzó los 936 goles al marcar el 1-0 en el Al Nassr vs. Al Fateh, por la última fecha de la Liga de Arabia Saudita 2025. Todo ocurrió a los 42′, cuando ‘CR7′ apareció en el área por arriba para conectar un cabezazo letal y batir al arquero rival. El clásico festejo no tardó en llegar frente a la ovación de los hinchas, quienes aplaudieron el gol del ‘Bicho’. Pero no solo eso, ese tanto también lo convirtió en el primer futbolista en llegar a los 800 goles a nivel de clubes. Sin duda, Cristiano es una máquina de marcar y poco a poco se acerca a la valla de los mil.

SOBRE EL AUTOR Rogger Fernández Periodista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó en el diario El Comercio. Fue redactor y editor del diario El Bocón. Ha sido parte de la Zona Deportiva del Grupo El Comercio, además de pertenecer a Depor y Deporte Total. Con experiencia en medios digitales, escritos, podcast y producción. Fútbol como vida y pasión.