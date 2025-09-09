Gol de Cristiano Ronaldo para el 2-1 de Portugal vs. Hungría | VIDEO: ESPN
Gol de Cristiano Ronaldo para el 2-1 de Portugal vs. Hungría | VIDEO: ESPN

recurrentemente necesita de para salir victorioso de los encuentros complicados como el que le tocó enfrentar contra Hungría por las . Esta vez el cuadro ‘luso’ comenzó perdiendo el partido por un gol tempranero a los 21 minutos de los ‘húngaros’, sin embargo, Bernardo Silva (36’) y Cristiano Ronaldo (58′) voltearon el partido. El ‘comandante’ de Portugal logró un nuevo récord al anotar su gol número 93 en las eliminatorias e igualó al goleador hondureño, Carlos Ruíz. Tras esto, Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador histórico de todas las eliminatorias mundialistas de los diferentes continentes. Además, el ‘luso’ anotó su gol número 943 en su travesía rumbo a los mil goles.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS